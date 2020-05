Streichliste bei Nachrichtenagentur APA

Die Austria Presse Agentur (APA) gilt als »Leitbetrieb« in Österreich. Der Österreichische Rundfunk (ORF) ist zu 40 Prozent an der APA beteiligt, die Tageszeitungen (bis auf das Boulevardblatt Krone) zu 60 Prozent. Im Gegensatz zu den Gazetten scheint die genossenschaftlich organisierte APA recht krisenfest zu sein; sie fährt Gewinne ein, auch wenn diese aktuell kleiner ausfallen als die Jahre zuvor.

Dennoch, eine Zwischenprognose mit Folgen: Der Geschäftsführer der APA eG, Clemens Pig, verkündete am 4. Mai nonchalant via Videobotschaft, zehn Prozent der Arbeitsplätze, das sind 25 Vollzeitstellen, bis 2022 streichen zu wollen. Pig führte an, dass die APA im Vergleich mit anderen europäischen Nachrichtenagenturen überbesetzt sei.

Der eigentliche Hintergrund für Pigs Offensive dürfte dieser sein: 2021 würden die Personalkosten nach dem Kollektivvertrag um rund fünf Prozent steigen. Diese Mehrausgaben sollen offensichtlich durch weniger Personal amortisiert ...