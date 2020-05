Outgesourcte Atombomben

Die US-Botschafterin in Polen, Georgette Mosbacher, hat ihr Gastland als Standort US-amerikanischer Atomwaffen vorgeschlagen. Wenn die Bundesrepublik die heute in Büchel in der Eifel gelagerten Systeme loswerden wolle, werde Warschau sie sicherlich gerne aufnehmen, so die Botschafterin am Freitag über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Das in Form und Inhalt ziemlich undiplomatische Manöver erfolgte einen Tag, nachdem Mosbachers Kollege in Berlin, Richard Grenell, seinerseits die Bundesrepublik unter Druck gesetzt hatte: Die »nukleare Abschreckung« sei Kern der NATO-Strategie, so Grenell in einem Text, den die US-Botschaft in Berlin veröffentlichte. Und Berlin solle seinen Teil zur »gemeinsamen Sicherheit« beitragen. »Nuclear sharing«, also »nukleare Teilhabe«, bedeute im übrigen, dass die »Gastgebernationen« ein Recht hätten, über den Einsatz solcher Waffen angehört zu werden. Im Rückschluss: Die Bomben würden auch abgeworfen, wenn sie nicht in der BRD s...