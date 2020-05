»Sie werden bis heute geringgeschätzt«

Der Berliner Senat hat vor zwei Jahren angekündigt, ab 1. August 2019 alle Grundschullehrkräfte in der Hauptstadt nach der Besoldungsgruppe A 13 bzw. E 13 zu bezahlen und damit ihren Kollegen in den weiterführenden Schulen gleichzustellen. Nun zeigt sich aber, dass etliche Lehrerinnen und Lehrer außen vor bleiben sollen. Warum ist das so?

Aus der neuen Bildungslaufbahnverordnung wurden diejenigen, die zu DDR-Zeiten an der Fachschule Deutsch oder Mathematik mit jeweils einem Wahlfach studiert haben, kurzerhand herausgenommen. Hätten sie Deutsch und Mathematik studiert, könnten sie an der Fortbildung zum Wechsel des Laufbahnzweiges teilnehmen. Wir sind auf diesen Pferdefuß erst aufmerksam geworden, nachdem die Kollegen, die sich auf die erforderliche Pflichtweiterbildung für die Höhergruppierung beworben haben, Absagen erhalten hatten.

Heißt das also, dass die Betroffenen nach Auffassung der Bildungsverwaltung unter Senatorin Sandra Scheeres, SPD, nicht qua...