Jeder Handgriff wird erfasst

Das Magazin Business Insider berichtete am 14. Mai über Gespräche mit Zalando-Beschäftigten aus verschiedenen Logistikzentren, die die lückenlose Überwachung der Leistung am Arbeitsplatz mittels eines mobilen Datenspeichers namens »Zalos« bestätigten. Per Algorithmus berechne das Gerät, welcher Mitarbeiter dem jeweils bestellten Artikel am nächsten sei; der erhalte den Auftrag, das Kleidungsstück oder Schuhpaar zu »picken«, wie es in der Sprache des Onlineversandhandels heißt. Auf diese Weise würden Lauf- und Arbeitszeit minimiert. Zugleich speichert Zalos Menge und Geschwindigkeit der »Picks« ebenso wie jede kurze Atempause. »Sind die Mitarbeiter einmal im Logistikzentrum, können sie dem System nichts mehr vormachen: Ihre Arbeit wird komplett durchleuchtet«, heißt es.

Bei den alle vier Wochen stattfindenden Feedbackgesprächen mit dem Vorgesetzten erfahren die Beschäftigten dann, ob sie den Anforderungen gerecht geworden sind. Bei diesen Gesprächen werde ...