Von Moskau hinauskomplimentiert

Anfang Mai machte sich ein Verband von fünf Kriegsschiffen aus den USA und Großbritannien auf zu einem Manöver im Europäischen Nordmeer. Drei Zerstörer, eine Fregatte und ein U-Boot sowie Versorgungsschiffe übten nach westlichen Angaben »das Zusammenwirken unter herausfordernden klimatischen Bedingungen«, die Betankung auf See und die Demonstration des weltweiten Herrschaftsanspruchs der NATO. Die Seite businessinsider.com zitierte einen der US-Offiziere, Kapitän Joseph Gagliano, mit den Worten: »Es war großartig, wieder in der Barentssee zu operieren. Das ist es, was es heißt, zu einer globalen Marine zu gehören.«

Die Kraftmeierei Gaglianos hatte Methode. Nach der offiziellen Lesart des NATO-Marinehauptquartiers Europa in Neapel war das politische Ziel der Übung, das Recht des Bündnisses auf »freie Schiffahrt« zu demonstrieren. Die Übung folgte damit einem Szenario, das US-Außenminister Michael Pompeo im Mai 2019 bei einer Tagung des Arktischen Rates in ...