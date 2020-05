Streit um Megastaudamm

Es ist wohl das Projekt mit dem aktuell größten Streitpotential in Afrika: der »Große Damm der äthiopischen Wiedergeburt« (Grand Ethiopian Renaissance Dam, GERD) am Blauen Nil. Äthiopien will im Juli damit beginnen, den Stausee zu füllen. Am Dienstag hat der Sudan einen Vorschlag aus Addis Abeba über die Menge des Wassers, das dem Fluss dafür entnommen werden soll, zurückgewiesen, wie die amtliche sudanesische Nachrichtenagentur Suna berichtete.

»Die Unterzeichnung einer Teilvereinbarung für die erste Befüllung konnte aufgrund technischer und rechtlicher Aspekte, die in die Vereinbarung aufgenommen werden sollten, nicht bewilligt werden«, erklärte der sudanesische Premierminister Abdullah Hamdok laut der ägyptischen Nachrichtenseite Ahram online. In einem Brief an seinen äthiopischen Amtskollegen Abiy Ahmed lehnte Hamdok ein Abkommen ab, das nicht auch Ägypten miteinbeziehe, den zweiten Anrainer am Unterlauf des Nils. Das Abkommen...