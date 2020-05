Europarat kritisiert Malta

Erneut gibt es Kritik an Malta bei der Aufklärung des Mordes an der regierungskritischen Journalistin Daphne Caruana Galizia: Der Europarat forderte die maltesischen Behörden auf, den Wechsel eines früheren Staatsanwalts ins Verteidigungsteam von Geschäftsmann Yorgen Fenech zu prüfen. Fenech ist angeklagt, hinter dem Mord an der Journalistin zu stecken.

Der Exstaatsanwalt Charles Mercieca trat nur einen Tag, nachdem er seinen Posten vergangene Woche aufgegeben hatte, ins Verteidigerteam ein. Piete...