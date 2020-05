Re: Ein Virus bedroht ­Rumänien

Die Angst vor den Rückkehrern

Eigentlich ist Vlad Rosca Ernährungsberater. Doch da er nicht tatenlos zusehen wollte, wie das rumänische Gesundheitssystem kollabiert, hat er sich als Freiwilliger gemeldet und kämpft nun seit zwei Monaten an der rumänisch-ungarischen Grenze gegen die Weiterverbreitung des Virus in seinem Land. Seit Wochen kehren Tausende Rumänen, die wegen der Pandemiemaßnahmen ihre Arbeit verloren haben, in ihre Heimat zurück. Gut vier Millionen Rumänen leben im Ausland, die meisten in den Risikoländern Italien und Spanien. Doch anstatt nach Hause zu ihren Familien zu dürfen, müssen fast alle zunächst in die Quarantäne.

Arte, 19.40 Uhr

