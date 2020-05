Der Fluch der bösen Tat

Es ist allgemein bekannt: Auf die während der letzten Jahrzehnte durch innere Revolten ausgelösten oder aber von westlichem Militär herbeigebombten Zusammenbrüche diktatorischer Modernisierungsregimes in der arabischen Welt folgten keineswegs Demokratie und allgemeiner Wohlstand. Einst zumindest formal laizistische Nationen wurden binnen weniger Jahre zum Tummelplatz religiöser Fanatiker. In anderen Fällen verschwand die Staatsgewalt vollständig, an ihre Stelle traten bewaffnete Plünderer und durchgeknallte Sektierer. In wieder anderen Ländern zog das Militär die Notbremse und stellte mit dem Segen westlicher Staaten die gestürzte Diktatur wieder her.

Es gibt für diese Entwicklung eine mittlerweile kaum überschaubare Zahl von Erklärungsversuchen. Ernsthafte soziologische und wirtschaftspolitische Analysen werden von Seiten der westlichen Politiker jedoch ängstlich gemieden – diese könnten ja eine eigene Mitschuld am Absturz unserer schönen neuen Welt in C...