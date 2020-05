Made in Südwest

Im Wettlauf mit der Krise – Ventilatorenfirma Ziehl-Abegg

Die Ventilatoren der Firma Ziehl-Abegg in Künzelsau laufen weltweit in Klimaanlagen, be- und entlüften Krankenhäuser, Küchen, Bäder, Ställe. In der Coronakrise droht den Beschäftigten nun Kurzarbeit.

SWR, 18.15 Uhr

Höhere Gewalt

Schlicht »Turist« heißt dieser interessante Film im Original. Das schwedische Ehepaar Tomas und Ebba verbringt mit seinen Kindern Harry und Vera die Ferien in einem Skihotel in den französischen Alpen. Als die Familie am zweiten Urlaubstag beim Mittagessen auf der Terrasse eines Cafés sitzt, löst sich auf einem Berggipfel eine Lawine und scheint direkt auf das Restaurant zuzurasen. In Panik rennt Tomas davon und lässt seine Familie im Stich. Um solche individuellen Feigheiten geht e...