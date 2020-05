Sein großes Werk

Im Mai 2018 bat die renommierte Literaturzeitschrift La Nouvelle Revue française für ihre 630. Ausgabe den neuen, jungen und noch wenig renommierten französischen Präsidenten Emmanuel Macron zum Gespräch. Die Redakteure hatten sich umgehört und erfahren, dass der bis dahin als Investmentbanker und strenger Vertreter neoliberaler Wirtschaftstheorie bekannte Staatschef nicht nur ein Kenner internationaler Geldflüsse, sondern auch ein Mann des geschriebenen Wortes sei – kein Dichter zwar, aber doch ein Leser von Format.

In dem langen Interview ging es gleich zu Beginn um die berühmten Notizen des Nobelpreisträgers François Mauriac – zur allgemeinen Überraschung hatte er 1952 den griechischen Favoriten Nikos Kazantzakis verdrängt –, die während der fünfziger und sechziger Jahre regelmäßig in den Pariser Zeitungen l’Express und Le Figaro veröffentlicht worden waren. Solche Bedeutung schlichter täglicher Aufzeichnungen eines Schriftstellers in einem Land, das z...