Athen verweigert Aufklärung

Der Tod des Pakistaners Muhammad Gulzar am türkisch-griechischen Grenzfluss Evros hat die rechtskonservative Regierung in Athen international in Verruf gebracht. Videoaufnahmen und Zeugenaussagen haben inzwischen bewiesen, dass der 42jährige Mann am 4. März von griechischen Polizisten erschossen wurde, als er mit seiner Frau aus dem türkischen Lager Pazarkule in Richtung EU flüchten wollte. Während Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am vergangenen Wochenende entsprechende Zeitungsberichte als »Fake News« abqualifizieren und Vorwürfe pauschal zurückweisen ließ, forderten die meisten griechischen Medien Aufklärung. Die Zeitung der Redakteure (Efsyn) kommentierte am Montag, der Fall verlange von »der herrschenden Klasse eine ernsthafte und unabhängige Untersuchung«.

Am 4. März hatten Hunderte Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten im Nahen und Mittleren Osten versucht, über den Grenzfluss Evros (türkisch: Meric) in die EU zu kommen. Griechische Polizisten der...