Das »Kuba Afrikas«

Eritrea musste drei Jahrzehnte für seine Eigenständigkeit kämpfen. Erst der Sieg der Eritreischen Volksbefreiungsfront brachte 1991 die Unabhängigkeit von Äthiopien, die am 24. Mai 1993 per Volksabstimmung offiziell erklärt wurde. Das Nachbarland hielt jedoch in den folgenden zwei Jahrzehnten eritreisches Gebiet völkerrechtswidrig besetzt, was 1998 in einen offenen Krieg mündete. Mit Antritt des äthiopischen Präsidenten Abiby Ahmed im April 2018 erfolgte eine rasche Annäherung der beiden Nachbarn. Bereits im Juni hatte der neue Regierungschef den Gebietsanspruch Eritreas anerkannt, im Juli folgte der Friedensvertrag.

Das auch als »Kuba Afrikas« bezeichnete Land hat mit seiner eigenständigen sozialistischen Politik und Wirtschaftsausrichtung den Unmut der westlichen Institutionen auf sich gezogen, seit 2009 steht das Land unter UN-Sanktionen. Und auch die Bundesrepublik stellte die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit Mitte 2008 ein. Seit Beginn des Fried...