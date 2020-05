Todesrisiko bei 100 Prozent

Ein Bahnprojekt – und schon zahlreiche »Todesfallen«: So etwas schafft nur »Stuttgart 21«. Mitte der Vorwoche dürften in der Chefetage der Deutschen Bahn (DB) die Sektkorken geknallt haben. Mit dem Durchbruch der Oströhre des 9,5 Kilometer langen Fildertunnels ist die letzte von vier unterirdischen Verbindungen zum künftigen Tiefbahnhof hergestellt. Läuft alles nach Plan, wird man von dort ab Ende 2025 den städtischen Flughafen in acht statt heute 27 Minuten erreichen können. Zum Airport Tübingen soll es 35 statt 65 Minuten und zu dem von Rottweil eine statt zwei Stunden dauern. »Wir sind durch!«, frohlockte DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla, am 6. Mai in einer Mitteilung. Das sei ein »Meilenstein« und »ein starkes Symbol für eine starke Schiene«, so der frühere Generalsekretär der CDU.

Man kann das auch anders sehen. Das »Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21« hat das Sicherheitskonzept der »S 21«-Tunnelbauten durch Experten des Arbeitskreises »Ingenie...