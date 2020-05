In großer Form

Vor 100 Jahren wurde Charles Bukowski geboren, die Mutter aller Väter der Undergroundliteratur. Wie kaum einer verkörperte er das »Schreiben als Selbstbehauptungsprogramm« (F. Schäfer), eine brutale wie zärtliche Gegenwehr gegen die Zumutungen der Plebejerexistenz. Unser Autor geht vor dem Jubiläum am 16. August in loser Folge der anhaltenden Faszination Bu­kowskis auf den Grund. (jW)

Zu richtig großer Form läuft Bukowski auf, wenn man seine mühsam erkämpfte schriftstellerische Freiheit einzuschränken versucht, wenn etwa Magazinherausgeber Änderungen wollen, Verleger John Martin ins Manuskript eingreift oder sich beschwert, dass sein Autor bei zu vielen Magazinen fremdgeht. Als Marvin Malone im Sommer 1978 die ganze Nummer 71 seiner Wormwood Review freimacht für Bukowskis Gedichtzyklus »Legs, Hips and Behind«, letztlich also einen eigenen Lyrikband veröffentlicht, platzt Martin die Hutschnur. Er wittert Konkurrenz, sieht den Absatz der seiner Black-Sparrow-Press-Publikationen dadurch in Mitleide...

