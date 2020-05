Schwieriges Erbe

Beinahe wäre auch er gescheitert, denn bis zur letzten Minute soll über die Verteilung der Ministerposten verhandelt worden sein: Nach fünf Monaten Machtkampf, in denen bereits Mohammed Taufik Allawi und Adnan Al-Surfi versucht hatten, eine von den größten Machtblöcken im irakischen Parlament akzeptierte Regierung zusammenzustellen, sprach in der Nacht zu Donnerstag eine Mehrheit der 266 anwesenden Abgeordneten dem 53jährigen Exgeheimdienstchef Mustafa Al-Kadhimi das Vertrauen aus. Sein Vorgänger Adel Abd Al-Mahdi, der vor über fünf Monaten in Folge von Massenprotesten gegen die korrupten »Eliten« des Landes seinen Rücktritt eingereicht hatte, übergibt somit an den bislang jüngsten irakischen Ministerpräsidenten seit dem Sturz von Saddam Hussein.

Dass es keine Einigung für die Besetzung des Außen- und des Ölministeriums gab und zudem fünf Kandidaten für andere Ministerposten durchfielen, zeigt, wie knapp Al-Kadhimi einer Niederlage entgangen ist. Die beid...