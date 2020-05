Im Zeichen des Terrors – 1977

Am 14. Mai vor 50 Jahren wurde Andreas Baader befreit, der Schrecken der deutschen Großbourgeoisie. Die einen – etwa der Schriftsteller Peter O. Chotjewitz – mochten ihn, die anderen, also die meisten, nicht. Hier erinnert Moderator Micky Beisenherz an Ereignisse, die das Jahr 1977 prägten. Dazu gehören die RAF und die Schleyer-Entführung in Köln, aber auch die erste Rocknacht in der Essener Grugahalle, Günther Wallraffs Undercover-Aktionen und das Tor des Jahrhunderts, das der Schalker aus dem Bayerwald, der Klaus Fischer schoss. D 2017.

WDR, Sa., 22.25 Uhr

Momente

Ein Film aus Tschechien, preisgekrönt. Anezka ist eine junge Frau, stets bemüht, die Erwartungen zu erfüllen, die andere an sie stellen. Und was will sie eigentlich selbst? Anezka kümmert sich um ihre Großeltern, um ihre psychisch kranke Mutter und hilft ...