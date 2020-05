Dienst des Kanzleramts

Wer hätte das gedacht: In den aktuellen weltpolitischen Wirren setzt sich plötzlich sogar der BND für die Wahrheit ein. Da verbreitet ein rechtes Boulevardblatt in Australien ganz auf Linie der US-Administration die Behauptung, die Geheimdienste der »Five Eyes« würfen China in einem gemeinsamen Papier schwere Versäumnisse in Sachen Covid-19 vor – »Vertuschung« natürlich; und vielleicht sei an Trumps Geraune, das Virus könne aus einem Labor in Wuhan stammen, ja doch etwas dran. Die übliche propagandistische Vorbereitung der nächsten Aggression gegen China also, sollte man meinen. Was tut nun aber der BND? Er widerspricht; es könne sich bei der Sache um eine »gezielte Falschnachricht« handeln, teilte er den Obleuten des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags mit. Stellt sich der deutsche Auslandsgeheimdienst tatsächlich gegen eine Propagandamaßnahme im Interesse der US-Administration?

In der Tat. Das liegt allerdings nicht an plötzlicher Wahrheitsliebe ...