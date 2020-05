»Beteuerungen entpuppen sich als Heuchelei«

In Tübingen arbeitet eine Forschungsgruppe im sogenannten Cyber Valley zu künstlicher Intelligenz (jW berichtete). Die Fraktion von Die Linke im dortigen Gemeinderat kritisiert, dass diese durch die US-Geheimdienstbehörde IARPA finanziell gefördert werde. Woher haben Sie Ihre Informationen?

Die Forschungsgruppe »Neuronale Intelligenz« gibt auf ihrer Homepage das IARPA-Projekt »Microns« als eine von fünf Finanzierungsquellen an. Diese Finanzierung läuft demnach seit 2018. Die US-Behörde will den Geheimdiensten »die Forschung und die technischen Fähigkeiten bereitstellen und deren langfristige Bedürfnisse antizipieren«, wie es heißt. Die ständigen Beteuerungen, im »Cyber Valley« gäbe es keine militärische Forschung und keine Entwicklung von Überwachungstechnologien, entpuppen sich als Heuchelei. Darauf machten die ebenfalls in Tübingen ansässige »Informationsstelle Militaris...