Deckel drauf, kräftig schütteln

Irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Es fehlte mir nichts, nachdem ich aufgegeben hatte, seine Texte zu lesen. Die Welt, dachte ich mir, wird nicht dümmer durch ihn, als sie ohnehin ist. Und die, die seinen Wortwolken nachsinnen, lesen die Zeitungen ohnehin nicht, die mich drucken.

Aber dann wurde Grigori Sokolow siebzig, der russische Pianist mit der Frau im Pelzmantel mit dem wie selbstgeschnittenen Grauhaar und der dicken Sonnenbrille. So saß er mir an einem Abend im Winter Anfang der nuller Jahre nach einem Konzert in München gegenüber. Es war nicht sehr kalt, aber Sokolow behielt drinnen seinen Wintermantel an überm Anzug, eine dicke Wolljacke mit Reißverschluss darunter, er trug schwarze Gummigamaschen über seinen schweren Schuhen. Sein Deutsch ist erlesen; es war für mein Radiomikrofon gleichwohl kaum etwas Eindeutiges aus ihm herauszubekommen.

Vorher im Herkulessaal hatte er es wieder getan. Sokolow war, kurz gesagt, ein Magier. Ich weiß nicht, o...