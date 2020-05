Verlogenes Geschenk

Die US-Administration wird dem Jemen Nothilfe in Höhe von 225 Millionen US-Dollar zukommen lassen, teilte Außenminister Michael Pompeo am Mittwoch abend mit. Für welche Gebiete die Hilfen vorgesehen sind und ob ihre Bereitstellung an politische Konditionen geknüpft ist, sagte er hingegen nicht. Denn erst Ende März hatte Washington seine humanitäre Hilfe im Jemen gestrichen und dies mit Anschuldigungen an die Ansarollah verbunden, die die Hauptstadt Sanaa und weite Teile des Landes kontrollieren und zuletzt beachtliche Geländegewinne erzielt haben. Oxfam und andere Hilfsorganisationen gehen davon aus, dass sich die Einbußen auf etwa 200 Millionen US-Dollar belaufen. Die jetzt zugesagten US-Hilfen sind also kaum mehr als ein einmaliger Ausgleich für gerade erst entzogenes Geld.

Covid 19 im Jemen

Wegen dessen Streichung hatte das Welternährungsprogramm die Einstellung der Hälfte seiner Maßnahmen im Jemen angekündigt. Den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats wu...