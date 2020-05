Zoff um Lohnuntergrenze

Beschäftigte, die nur den Mindestlohn erhalten, trifft die Wirtschaftskrise hart. Wer von ihnen zu den inzwischen mehr als zehn Millionen gemeldeten Kurzarbeitern gehört oder arbeitslos geworden ist, hat schnell ein Problem. Denn auch bei Vollzeitarbeit liegen die Leistungen der Bundesagentur für Arbeit (BA), die für Alleinstehende 60 Prozent und für Betroffene mit Kindern 67 Prozent des Nettoentgeltes betragen, unter der Armutsgrenze. Eine höhere Lohnuntergrenze von zwölf Euro muss her, fordern die Gewerkschaften mit Blick auf eine geplante Tagung der Mindestlohnkommission im Juni. Doch erwartungsgemäß torpediert die Wirtschaftslobby den Vorstoß. In einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme für die Unternehmerseite im Gremium, die jW vorliegt, warnt das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln vor »negativen Beschäftigungseffekten« in der Krise.

Im Jahr 2015 wurde nach heftigem Widerstand der Unterneh...