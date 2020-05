»Sechs Personen leben in einer winzigen Zelle«

Durch die Coronapandemie verschärft sich die Situation in den kolumbianischen Gefängnissen. Worin besteht Ihre alltägliche Solidaritätsarbeit für viele der Inhaftierten?

Es steht immer so viel an, dass ich manchmal selbst den Überblick verliere. Das Strafsystem ändert fortwährend seine Strategien und Schikanen, also denken wir uns ständig neue Widerstandsformen aus. Das fängt schon bei der Festnahme an. Das kolumbianische Strafsystem erlaubt eine Inhaftierung ohne Beweise. Mit Anwaltskollektiven machen wir Kampagnen und klären über die politischen und individuellen Rechte auf.

Wenn es dann zu einer Inhaftierung kommt, geht es erst richtig los. Viele Gefangene bekommen nie einen Strafprozess, sondern werden nach Jahren einfach wieder laufengelassen. Wir organisieren Kundgebungen und begleiten die politischen Prozesse mit Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt eine extreme Überbelegung, in vielen Gefängnissen leben sechs Personen in einer winzigen Zelle mit nur ein...