Waffenruhe abgelehnt

Im libyschen Bürgerkrieg scheint es eine Wende zugunsten der international anerkannten Regierung in der Hauptstadt Tripolis zu geben. Der Militärrat der Stadt Mursuk gab am Sonnabend bekannt, er lehne »jeden Staatsstreich« ab und unterstütze die »Rechtmäßigkeit« der Regierung der Nationalen Verständigung (GNA). Zugleich beglückwünschte das Gremium die GNA zu ihren in den letzten Wochen erreichten Erfolgen gegen die Söldnertruppen von Warlord Khalifa Haftar. Mursuk, eine Kleinstadt mit knapp 50.000 Einwohnern, liegt 950 Kilometer südlich von Tripolis an einem Knotenpunkt der traditionellen Handelswege in der Sahara.

Zuvor hatten sich schon am Donnerstag die zivilen Autoritäten der 750 Kilometer südlich von Tripolis gelegenen Stadt Sabha von Haftar losgesagt. Das Machtzentrum des Warlords befindet sich weit entfernt im Osten des Landes, sein Hauptquartier hat er in der Umgebung der Hafenstadt Bengasi. Haftars Bündnis mit lokalen und regionalen Kräften in We...