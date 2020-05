Klimakrise fordert ihren Tribut

Es ist nicht so, dass der Klimawandel derzeit nicht thematisiert wird. Doch die Coronapandemie generiert viel Aufmerksamkeit. Trotzdem dürften viele mitbekommen haben, dass das Wetter in Mitteleuropa schon wieder verrückt spielt und es auch sonst nicht an alarmierenden Zeichen fehlt. Australien – seit Jahren kommt es hier zu verheerenden Waldbränden – hat gerade die schlimmste Saison seiner Geschichte hinter sich. Allein im Bundesstaat New South Wales ist eine Fläche so groß wie Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zerstört worden. Der ökonomische Schaden wird auf mindestens vier Milliarden Euro geschätzt.

Aus dem Amazonasbecken melden derweil Wissenschaftler, dass die Aufnahmefähigkeit des Waldes für zusätzliches Kohlendioxid zurückgeht. Bisher nimmt der dortige Urwald, wie auch die anderen Wälder in aller Welt – sofern sie halbwegs intakt sind oder nachwachsen können – einen Teil der menschlichen Treibhausgasemissionen auf. Doch damit könnte a...