Gewonnen, zerronnen

»Bereits in meiner frühen Jugend fühlte ich die tiefe soziale Ungerechtigkeit und was ein hartes Leben in Armut bedeutet. Ich habe selbst die grausame Ausbeutung erlebt. Gleichzeitig lernte ich, die Beziehungen in der Welt, die seit Jahrhunderten auf Unterwerfung, Ausbeutung und Gewalt beruhen, zu begreifen. Die Geschichte der Völker Jugoslawiens ist in dieser Hinsicht besonders lehrreich. In unserer turbulenten Balkanregion haben sie im Laufe der Geschichte immer gegen ausländische Eroberer um ihr Überleben gekämpft. All dies hatte Auswirkungen auf die Herausbildung meiner Ansichten über die Welt. Es hat zu meiner Entschlossenheit beigetragen, für gerechte Beziehungen zwischen Menschen und Nationen zu kämpfen. So verstand ich auch die marxistische Sicht auf die Welt, ihr revolutionäres Wesen und ihre Botschaft, dass die Aufgabe eines Revolutionärs oder eines fortschrittlichen Menschen im allgemeinen nicht nur darin besteht, die bestehende Lage zu erkläre...