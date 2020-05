Ausgerechnet Coldplay

Als The Strokes 2001 ihr erstes Album »Is This It« veröffentlichten, waren sie haargenau die richtige Band zum richtigen Zeitpunkt. In den Jahren vor der Jahrtausendwende hatten sich selbst die stumpfesten Indierocker verschiedenen Spielarten elektronischer Tanzmusik oder deren weichgespülter Formen fürs Wohnzimmer zugewandt. Rock war schon so lange tot, dass seine Auferstehung belebend wie eine frische Brise vom See Genezareth wirkte. Im Kielwasser der Strokes wurden etliche, im weiteren Sinne ähnliche Gruppen wie The Libertines und Franz Ferdinand erfolgreich, und unzählige minderbegabte Gitarrenbands konnten von dem Boom profitieren. Der Bedarf war offenkundig da. All diese Bands standen aber bald vor ähnlichen Problemen: Ihre Alben wurden vorhersehbar, langweilig, egal. Die frische Brise verwandelte sich in abgestandenen Muff.

Bei den Strokes half es auch nicht, die Kreativlast auf mehrere Schultern zu verteilen. Schrieb Sänger Julian Casablancas den ...