Tauziehen in Pristina

Offiziell ist Albin Kurti seit mehr als einem Monat nur noch geschäftsführender Premierminister in Pristina. Doch der Anhänger eines Großalbaniens denkt nicht daran, sein Amt aufzugeben. Das könnte sich nun allerdings ändern, nachdem am Dienstag sein ehemaliger Stellvertreter Avdullah Hoti angekündigt hat, seine Demokratische Liga des Kosovo (LDK) werde noch in dieser Woche eine neue Regierungskoalition vorstellen. Diese werde von 64 Abgeordneten des 120 Sitze umfassenden Parlaments unterstützt, darunter von den Vertretern der Allianz für die Zukunft des Kosovos (AKK), der Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten und Kriegsverbrechers Ramush Haradinaj, sowie der Serbischen Liste, wie ein LDK-Vertreter erklärte.

Ob Kurti seinen Posten räumen wird, bleibt abzuwarten. Er hatte immer wieder betont, dass er die Umstände der nun anstehenden Neubesetzung des Kabinetts für verfassungswidrig hält. Denn der kosovarische Präsident Hashim Thaci muss den Auftrag zur ...