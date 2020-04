Mal wieder ein Wunder

Einen wunderschönen guten Morgen! Diego Armando Maradona, seines Zeichens Gottes Hand und aktuell Trainer des argentinischen Erstligisten und Traditionsvereins Gimnasia y Esgrima aus der Hauptstadt der Provinz Buenos Aires, La Plata, träumte am Sonntag auf seinem Instagram-Account mal wieder so laut, dass man schwer weglesen konnte.

Mit der Religion, das sehen wir hier nicht so eng. Klar, soll Opium fürs Volk sein, aber ich habe noch keinen Kirchenpfaffen erlebt, der es zum freien Konsum vom Kirchturm kippt. Diese Heinis scharwenzeln lieber mit der Mütze herum und buhlen um Goldbarren, ehe sie was abgeben oder gar teilen. Religion, was soll’s. Jorge Bergoglio war noch am Dienstag Peronist und schon am Mittwoch Papst. Jetzt hat er einen Künstlernamen und wir den Salat. San-Lorenzo-Fan ist er auch (immer) noch. Fans des »Cuervo« (Raben) ist eigentlich nicht über den Weg zu trauen, was uns aber gerade auch egal sein kann, denn als Wegelagerer sitzt man derze...