Jetzt red i

Coronapandemie: Sind Schwache die großen Verlierer?

Eine gute Frage von einer besonders schwarzen Landesrundfunkanstalt. In der Programmankündigung wird hinzugefügt: Was muss getan werden, damit die Schwachen in unserer Gesellschaft während der Coronapandemie nicht unter die Räder kommen? Ob die Diskutanten – Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) und der Generalsekretär der Bayern-SPD Uli Grötsch – plausible Antworten und vor allem Lösungsansätze finden, ist nicht ausgemacht. Was macht eigentlich die Partei Die Linke in Bayern?

BR, 20.15 Uhr

Engel fragt: Wieviel kiffen ist okay?

Cannabis – eine harmlose Droge, die zu Unrecht kriminalisiert wird? Philipp Engel trifft junge Konsumenten und Menschen, die aus medizinischen Gründen Cannabisprodukte zu sich nehmen. Und er spricht mit einer Mutter, deren Kind durch das Kiffen abgestürzt ist.

HR, ...