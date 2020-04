Das kaltfeuchte Schauern

Der Verlag Schöffling & Co. hat zum 110. Geburtstag des Schriftstellers Ulrich Becher dessen Werk »Murmeljagd« abermals neu aufgelegt. Man hält dort viel von diesem Roman. Und nicht nur dort. Das Buch war 1969 zuerst im Rowohlt-Verlag erschienen, wurde bis 1986 mehrfach nachgedruckt, auch der Aufbau-Verlag brachte 1977 in der DDR eine Lizenzausgabe heraus.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, »Murmeljagd« sei ein typischer Exilroman – wahrgenommen wurde er von vielen Erstrezensenten auch so. Das stimmt schon deshalb nicht so ganz, weil er erst 1969 herauskam. Als Becher ihn schrieb, war die Erfahrung des Exils bereits recht weit entfernt. 1932 war sein erstes Buch erschienen, das ein Jahr später Opfer der Flammen wurde – Becher war der jüngste Autor, dessen Bücher von den Nazis verbrannt wurden. Nach Stationen in der Schweiz und Brasilien landete er in New York, erst nach dem Krieg kehrte er in die Schweiz zurück.

Becher erzeugt eine Atmosphäre anh...