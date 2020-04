Aldi des Tages: Bußgeldkatalog

Zeter und Mordio schreit es von rechts. Vorfahrt genommen? Nö. Die, die sonst nach Law and Order geifern, vermissen plötzlich »Maß und Mitte« (FDP) in der Gesetzgebung, Tausende Autofahrer würden »kriminalisiert« (AfD), eine »Führerschein-Vernichtungsmaschine« (Verein »Mobil in Deutschland« ) sei nun am Werk. Was ist passiert? Am Dienstag trat ein neuer Bußgeldkatalog in Kraft. Der ist hierzulande nach wie vor darauf ausgelegt, dass diejenigen, die die dicksten Kisten durch die verstopften Städte zwängen, sich in ihrer Wohlfühlzone gemütlich einrichten können. Weiterhin dar...