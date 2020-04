»Die Bewohner empfinden das als Psychoterror«

Anwohner am Tagebau Garzweiler II in Nordrhein-Westfalen haben für den morgigen Donnerstag Protest gegen den Braunkohleabbau angekündigt. »Abstand halten – zu Virus und RWE« ist Ihr Slogan. Baggert der Konzern trotz der Coronakrise weiter?

Allerdings. Insgesamt sechs Dörfer will RWE am Braunkohletagebau Garzweiler II abbaggern und 1.500 Menschen umsiedeln. Und das, obwohl ab 2038 sowieso keine klimaschädliche Kohle mehr zur Energiegewinnung verfeuert werden soll.

Welche Konzernstrategie vermuten Sie dahinter?

Wir sollen vertrieben werden. Der Rahmenbetriebsplan gibt RWE vor, in Richtung des Ortes Immerath weiterzubaggern, wo – bis auf eine Familie – niemand mehr wohnt. Statt dessen aber rücken sie bedrohlich nah an das bisher völlig intakte Dorf Keyenberg heran, wo noch etwa 250 Bewohner leben. Am vergangenen Freitag war ein riesiger Bagger samt Schaufeln von dort aus zu sehen und ohrenbetäubender Lärm zu vernehmen. Selbst in meinem sechs Kilometer entfer...