Hört! Hört!

Ein an beginnendem Alzheimer leidender Verwandter schaut sich alteFußballspiele in der Glotze an (außer Bayern München macht mit). Liegen die Partien länger als drei Monate zurück, kann er sich an den Ausgang nicht mehr erinnern. Er macht sich darüber lustig: »Wo wäre sonst die Spannung?«

Von ihr lebt Fußball nun mal. Da er in Zeiten von Corona nicht stattfindet, kommt es zu Spannungen zwischen Interessengruppen. Hoch her geht es zwischen der Deutschen Fußballiga (DFL) als ökonomischer Vertretung der 36 Profiklubs und allen, die für einen Abbruch der Saison eintreten, darunter die sogenannten aktiven Fans, aber auch viele nicht organisierte Liebhaber des Spiels, denen das Überleben ihrer Vereine am Herzen liegt, die aber die Risiken des fortgesetzten Spielbetriebs höher einschätzen als den Spaß am Fernseherlebnis Fußball. Mens...