Lichter gehen aus

In jedem Haushalt dürften sie zu finden sein: Glühbirnen von Osram. Das 1919 in Berlin gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz seit 1954 in München. Die Konzernspitze teilte am Dienstag voriger Woche mit, seine Produktion spezieller Lampen für Kinoprojektoren in Eichstätt in der Nähe von Ingolstadt in Oberbayern ab Oktober dieses Jahres an den Standort Berlin zu verlagern. Genaugenommen in das traditionsreiche Werk an der Nonnendammallee im Bezirk Spandau.

Die IG Metall Ingolstadt sprach sich in einer Stellungnahme am vergangenen Donnerstag gegen die drohende Werksschließung aus, kritisierte das Umzugsvorhaben als betriebswirtschaftlich unrentabel und technisch fragwürdig.

Die Osram-Geschäftsführung hingegen will die Produktionskapazitäten am Berliner Standort für Spezialhochdrucklampen bündeln, wie es hieß. Das Unternehmen reagiere damit auf strukturelle Veränderungen in der Kinobranche sowie die coronabedingten ökonomischen Herausforderungen, die »S...