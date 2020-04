»Sündenböcke« nennen Tierschützer in Südostasien und Südamerika jetzt die Flughunde und Fledermäuse, die massenhaft von Einheimischen getötet werden. Diese geben vor, damit das Coronavirus auszurotten. Schwieriger ist, diese Funktion des Sündenbocks den polnischen Wildschweinen zuzusprechen, die allesamt abgeschossen werden sollen. Nachdem in einer Zucht- und Mastanstalt die afri­kanische Schweinepest ausgebrochen war und 25.000 Tiere getötet wurden, fand man in Niederschlesien nach einer Jagd infizierte Wildschweine. Unter der Überschrift »Wildschweine als Sündenbock« informierte die Seite »Tierrechte.de«, auch der deutsche Bauernverband habe das Wildschwein »als Hauptüberträger ausgemacht und bläst zur Wildschweinjagd«.

Im Grunde kann jede Tierart zum Sündenbock werden, wenn die Menschen sie vorschnell für einen Schaden verantwortlich machen – ohne gründliche Ursachenforschung.

Unter den Sündenböcken befinden sich auc...