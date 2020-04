Proteste in Libanon

Während Ärzte und Krankenhäuser sowie die libanesische Regierung versuchen, die Abwehrkräfte des Landes gegen die Covid-19-Pandemie zu stärken, mobilisiert das politische Urgestein Walid Dschumblat die Opposition gegen einen »schwarzen Operationsraum« im Land. Ministerpräsident Hassan Diab plane einen »politischen und finanziellen Coup«, erklärte der 70jährige Vorsitzende der Sozialistischen Fortschrittspartei (PSP) am vergangenen Samstag per Twitter. Diab eigne sich das Geld des Volkes an, weil er »das Land übernehmen« wolle.

Dschumblat gehört mit Saad Hariri von der Zukunftspartei zum Lager derjenigen, die die Wahl von Diab zum neuen Ministerpräsidenten und damit auch dessen Regierung ablehnen. In der Nacht zum Montag blockierten trotz einer Ausgangssperre wegen der Covid-19-Pandemie Anhänger der regierungskritischen Parteien mit brennenden Reifen Straßen südlich und nördlich der Hauptstadt Beirut. Polizei und Sicherheitskräfte räumten die Blockaden.

Ge...