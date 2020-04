Vom Frieden entfernt

Es ist keine zwei Wochen her, dass der UN-Vermittler für den Jemen, Martin Griffith, dem UN-Sicherheitsrat berichtete, Verhandlungen für einen landesweiten Waffenstillstand und humanitäre Hilfsprojekte machten große Fortschritte. Er erwarte, dass das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis und die Ansarollah (»Huthis«), die seit 2014 den Norden des Landes und die Hauptstadt Sanaa kontrollieren, »diese Abkommen in naher Zukunft vereinbaren und formell annehmen«.

Am vergangenen Wochenende nun riefen von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) unterstützte Separatisten des 2017 gegründeten »Südübergangsrats« (STC) eine Selbstverwaltung im Südjemen aus, verhängten den Notstand und machten so die Risse in der von Saudi-Arabien angeführten Kriegskoalition ein weiteres Mal sichtbar. In Aden wurden flächendeckend Kontrollpunkte errichtet, Regierungseinrichtungen übernommen und Militärfahrzeuge stationiert. Dass es zu einer neuerlichen Explosion kommen würde...