Besonderer Typus

Im Pad-Verlag ist eine lesenswerte Studie erschienen, die viel zum besseren politischen Verständnis des heutigen Chinas beitragen kann. Autor ist der Politikwissenschaftler Rudolph Bauer. Er war bis 2002 Professor an der Universität Bremen. 1979/1980 arbeitete er am Fremdspracheninstitut der Universität Beijing.

In der Broschüre untersucht er die Besonderheiten der chinesischen Geschichte und Kultur, des politischen Denkens und Verhaltens. Er verweist auf das außergewöhnliche Ausmaß von Kontinuität in dieser etwa 4.000jährigen Geschichte, auf die »weltmittige Verortung« Chinas, auf immer wiederkehrende Bedrohungen von außen und auf die Tradition der zahlreichen Bauernrebellionen. Der KP Chinas, so Bauer, sei es gelungen, chinesische Traditionen mit modernen Grundsätzen »einer demokratischen Meinungs- und Willensbildung« zu verbinden.

Bauer rügt »gefährliche Fehleinschätzungen« in der Berichterstattung über das heutige China. Viel Konfusion resultiere einf...