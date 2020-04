Tödliche Ignoranz

Als sich am Abend des 14. Oktober 2015 in Lohfelden 800 Bürger in der Stadthalle über die geplante Flüchtlingsunterkunft im nahegelegenen ehemaligen Hornbach-Gartencenter informieren wollten, waren auch Aktivisten von Kagida, dem Kasseler Ableger von Pegida, gekommen, die aus Protest gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft den Regierungspräsidenten Walter Lübcke ständig lautstark unterbrachen. Der wollte sich daraufhin gegen diese von ihm als Störer wahrgenommenen Kagida-Aktivisten zur Wehr setzen, als er die Aufnahme von Flüchtlingen als zutiefst human verteidigte und sagte: »… es lohnt sich, in unserem Land zu leben. Da muss man für Werte eintreten, und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen.«

Er richtete die Kritik nicht direkt an die Kagida-Aktivisten, sondern allgemein in den Saal hinein, in dem daraufhin Unruhe entstand. Genau diese Szene ...