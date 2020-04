Trump auf Kriegspfad

Als Reaktion auf die Kritik an seiner Performance in der Coronakrise droht Donald Trump mit Kriegshandlungen gegen den Iran. Am Mittwoch morgen twitterte der US-Präsident: »Ich habe die Kriegsmarine der Vereinigten Staaten angewiesen, auf alle iranischen Kanonenboote zu schießen und sie zu zerstören, die unsere Schiffe auf See belästigen.« Auf Erläuterungen und Begründungen verzichtete Trump. Eine förmliche offizielle Fassung der angeblichen Anordnung, deren Umsetzung schwerwiegende Folgen haben könnte, ist bis jetzt noch nicht aufgetaucht. Aber das entspricht dem atemberaubend leichtfertigen und verantwortungslosen Stil, den dieser Präsident zu seinem Markenzeichen gemacht hat.

Zum Zeitpunkt seines lockeren Tweets lag der Vorfall, auf den Trump wahrscheinlich anspielte, schon eine ganze Woche zurück. Einer Presseerklärung des Kommandos der 5. US-Flotte in Bahrain zufolge hatten sich am 15. April elf iranische Seefahrzeuge – wahrscheinlich kleine Schnellb...