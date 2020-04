Die fürchterlichste Macht

Die deutschen Kommunisten, von denen wir jetzt sprechen müssen, nennen sich nicht »Linke«, sondern (…) »grundsätzliche Opposition«. Dass sie aber durchaus die Symptome der »Kinderkrankheit des linken Radikalismus« aufweisen, wird aus der weiteren Darlegung ersichtlich: (…) »Zwei Kommunistische Parteien stehen also jetzt einander gegenüber: Eine Führerpartei, die den revolutionären Kampf zu organisieren und von oben zu meistern sucht, zu Kompromissen und Parlamentarismus bereit, um Situationen zu schaffen, die ihr den Eintritt in eine Koalitionsregierung gestatten, in deren Händen die Diktatur zu liegen hätte, und eine Massenpartei, die das Emporschlagen des revolutionären Kampfes von unten erwartet (…).«

»Hie Führerdiktatur – hie Massendiktatur! das ist die Losung.« Das sind die wesentlichsten Sätze, die die Auffassungen der Opposition in der Kommunistischen Partei Deutschlands kennzeichnen. (…)

Schon allein die Fragestellung: »Diktatur der Partei oder Di...