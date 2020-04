Eine befreite Persönlichkeit

Wir selber sind unfertig wie kein anderes Lebewesen,

sind nach vorwärts noch offen.

(Ernst Bloch)

Lucien Sève lernte ich vor vier Jahren leider nur am Telefon kennen. Ich arbeitete an der Herausgabe seines Buches »Marxismus und Theorie der Persönlichkeit« und Sève sollte dazu ein aktuelles Vorwort schreiben. Er rief mich an und bat um etwas Geduld, was die Abgabe seines Textes betraf, weil er sich gerade bei einem Treppensturz beide Arme gebrochen habe und nur mit einem Finger tippen könne. Doch Sè ve brauchte nicht länger als mit »heilen« Armen: Er schickte mir pünktlich den Text und rief mich noch am selben Abend an. Obwohl ich es war, der zu danken gehabt hätte, versicherte er mir, dass seine Freude über das neu aufgelegte Buch so groß gewesen sei, dass er deshalb Nachtschichten eingelegt hatte, um seine Gedanken in die Tastatur zu tippen.

Vordenker einer gerechten Welt

Sèves Bücher und das wenige, das ich von ihm persönlich lernen konnte, haben die Vo...