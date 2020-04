Müllriese verschluckt sich

Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hat die von den Kartellbehörden untersagte Übernahme des Kölner Unternehmens »Duales System Deutschland« (DSD) durch den Müllriesen Remondis bekräftigt. »Der Senat hat die Entscheidung des Bundeskartellamts bestätigt«, sagte ein Sprecher des Gerichts nach der Verkündung der Entscheidung am Mittwoch zu dpa.

Das Bundeskartellamt hatte am 11. Juli 2019 Remondis verboten, mit DSD zu fusionieren, das die Markenrechte am Kreislaufsystem »Der Grüne Punkt« hält. Grund war die Befürchtung, beide Unternehmen gemeinsam könnten eine marktbeherrschende Stellung einnehmen. Das Bundeskartellamt hatte befürchtet, dass Remondis seine durch den Zukauf entstandene Marktmacht ausgenutzt hätte und Kosten auf die Konkurrenz hätte abwälzen können.

Tim Engartner, Autor des Buches »Staat im Ausverkauf. Privatisierung in Deutschland« und Professor für Didaktik an der Goethe-Universität Frankfurt am Ma...