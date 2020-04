Sorge vor Bruderkrieg

In der Autonomieregion Kurdistan-Irak spitzt sich der seit Jahren schwelende Konflikt zwischen der in Erbil regierenden Demokratischen Partei Kurdistans (KDP) und der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gefährlich zu. Die PKK, die das Bergland im irakisch-türkisch-iranischen Grenzgebiet als Rückzugsgebiet für ihre in der Türkei militärisch aktiven Guerillakämpfer nutzt, beschuldigt die KDP, sich in Ankaras Kriegspläne einspannen zu lassen. Zwischen der vom Barsani-Clan beherrschten konservativen KDP und der Türkei bestehen enge wirtschaftliche und politische Beziehungen.

Es werde versucht einen innerkurdischen Krieg zu entfachen, warnte Duran Kalkan vom Exekutivkomitee der PKK am Wochenende in einem Interview mit dem Fernsehsender Medya Haber. »Auf Wunsch der USA und des türkischen Staates wird der PKK und der Guerilla, die den kurdischen Befreiungskampf führt, auf der Seite des Feindes der Krieg erklärt.« Die PKK wolle mit keiner kurdischen Partei Konflikte,...