Treffen vor dem Ramadan

Am Montag ist der iranische Außenminister Dschawad Sarif in Damaskus zu einem Treffen mit Präsident Baschar Al-Assad und einer hochrangigen Regierungsdelegation zusammengekommen. Die Politiker sprachen über die medizinische Lage in Syrien und dem Iran. Beide Länder stehen unter den einseitig von den USA und der EU verhängten wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen. Weiteres Thema war die trilaterale Zusammenarbeit Russlands, des Irans und der Türkei im sogenannten Astana-Format. Am Dienstag wurden die Gespräche online fortgesetzt. Auch die aktuell blockierte Arbeit der Verfassungskommission, die unter dem Dach der UNO in Genf tagen soll, war Thema.

Der US-Sonderbotschafter für Syrien, James Jeffrey, kritisierte das Treffen. Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilte er mit, der Iran setze auf einen militärischen Sieg, das bedeute für Syrien Gewalt und Instabilität. Damaskus fordert dagegen den Abzug der US-Truppen.

Derweil hat Israel laut der syrischen Regier...