Attraktives Reiseziel

In ihrer aktuellen Frühjahrsausgabe richten die Macherinnen und Macher des Antifaschistischen Infoblatts (AIB) ihren Blick nach Osten. Schwerpunktthema von Heft 126 ist die Ukraine als »Sehnsuchtsort der extremen Rechten«. Spätestens seit blutigen Kämpfen im Zentrum der Landeshauptstadt Kiew im Jahr 2013 – die als »Euromaidan« in die Geschichte eingingen und einen Staatsstreich zur Folge hatten (siehe jW vom 2. Mai 2019) – haben weltweit Neonazigruppierungen die Ukraine für sich entdeckt. Denn dort können sie offensichtlich ihre faschistischen Kriegs- bzw. Bürgerkriegsphantasien ausleben. So reisten in den vergangenen Jahren auch zahlreiche deutsche und europäische Neonazis in das osteuropäische Land. Im AIB-Beitrag zum Titelthema wird dies genauer beleuchtet.

Es sind zwei Angebote, die den Neonazitourismus besonders ankurbeln: Rechtsrockkonzerte und Kampfsportevents. Da...