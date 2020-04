Kueka ist zu Hause

In den Beziehungen zwischen Venezuela und Deutschland ist ein schwerer Stolperstein aus dem Weg geräumt worden. Am Dienstag (Ortszeit) erreichte »Großmutter Kueka« die Gemeinde Santa Cruz de Mapaurí, eine kleine Siedlung am Rande des Regenwaldes im äußersten Südosten Venezuelas. Ein großer Erfolg für die dort lebenden Pemones.

»Kueka« ist ein rund 30 Tonnen schwerer Findling, der den Indígenas heilig ist. In ihrer Glaubenswelt verkörpert der Stein eine junge Frau aus dem Stamm der Macuchí, die sich in einen jungen Taurepan-Pemón verliebt hatte. Das habe den eifersüchtigen Gott Makunaima erzürnt. Er entschied, dass beide für immer vereint sein sollten – als Steine. Über Jahrtausende lagen die Liebenden deshalb nebeneinander in der Gran Sabana, bis 1998 ein deutscher Weltumsegler den Felsen abtransportieren ließ. Er bearbeitete, polierte und beschriftete den Stein und stellte ihn dann in der Berliner Parkanlage Großer Tiergarten als Teil des Kunstprojekts »...