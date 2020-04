Der Motor stockt

Die deutsche Automobilindustrie sucht einen Weg aus der Krise und drängt dabei auf staatliche Unterstützung. Das Handelsblatt berichtete in seiner Montagausgabe, in den Gesprächen mit der Bundesregierung sei eine Neuauflage der sogenannten Abwrackprämie eines der Themen. Es geht dabei um mehrere tausend Euro pro Fahrzeug. Kritik kommt unter anderem vom »Bündnis Mobilitätswende«, das ein Weiter so ablehnt.

Die Autokonzerne fahren ihre Produktion wieder hoch. Daimler hatte angekündigt, am Montag damit zu beginnen. Den Schwerpunkt legt das Unternehmen auf die Antriebs- und Getriebetechnik, auf welche die Werke in Deutschland und China angewiesen sind. An einigen Standorten soll zunächst mit einer Schicht gestartet werden, an anderen soll nach dpa-Angaben vom Montag gleich wieder in zwei oder drei Schichten gearbeitet werden.

Die Entwicklung auf den europäischen Absatzmärkten lässt aber befürchten, dass die Autobauer auf ihren Fahrzeugen sitzenbleiben. Der eu...