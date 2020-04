»Fußball ist doch kein Sport«

Herbert, du hast jahrzehntelang als Redakteur beim Deutschlandfunk vielerlei sportpolitische Hintergründe ausgeleuchtet. Was geht dir durch den Kopf, wenn du die Watzkes und die Rummenigges und die Seiferts und all diese Figuren heute agieren siehst?

Ich bin sehr froh, dass die in diesen Viruszeiten ein bisschen vom Bildschirm verschwunden sind. Gibt es eigentlich einen Medienvirus, der solche Gestalten im öffentlichen Leben für immer vollständig zum Verschwinden bringen kann? (Lacht.)

Also, ich muss sagen, ich bin auch, nachdem ich nicht mehr im Dienst bin, ganz froh, dass ich mir diesen ganzen Murks nicht mehr antun muss. Ohnehin halte ich die Spielpause für einen Segen. Zum Beispiel wird die Sonntagsruhe nicht mehr gestört. Es ruft niemand mehr an, der über dieses blöde Abendspiel diskutieren will, und auch die nervenden Fragen nach meiner Meinung zum Videobeweis entfallen.

Ich bin ausgesprochen froh, dass ich dieses Ballgeschiebe nicht mehr kommentier...